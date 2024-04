No se trata de un hecho aislado en España, pero no por eso es menos importante. Una vez diagnosticado el problema , cabe preguntarse cómo evitarlo y para ello es fundamental conocer cuáles son los datos de consumo de noticias y qué percepción hay sobre ellos . Ese es precisamente el objetivo de un estudio realizado por cinco universidades de otros tantos países europeos (Alemania, Polonia, Rumanía, España y el Reino Unido) y en el que también ha participado la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

El trabajo explora el concepto de dieta mediática; es decir, cuál es el patrón de consumo de noticias que siguen dos grupos de edad diferenciados, uno de adultos jóvenes, de 18 a 25 años, y otro de adultos de mayor edad, mayores de 55 años, en un escenario como el actual, en que los medios tradicionales conviven con las redes sociales y las nuevas narrativas. El estudio, titulado 'A qualitative examination of (political) media diets across age cohorts in five countries', se basa en entrevistas a grupos focales para recoger la opinión que tienen sobre su propio consumo de noticias, qué idea tienen sobre lo que tendría que ser una dieta de medios "saludable" y, finalmente, qué opinión les merece la dieta que siguen los demás.