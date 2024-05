"La primera vez que fui a la Universidad cursé dos carreras universitarias a la vez, Telecomunicaciones y Física. Los dos primeros títulos me los dieron aún en la dictadura franquista . El estudio me ha aportado mucha madurez, mucho afán por saber todavía más", añadía. Concretamente, Ponce de León terminó Telecomunicación y Física en 1969, mismo año "en que me casé", comentaba en dicha entrevista.

Además de estudiar, Luis Francisco, también ha tenido que trabajar para mantener a su familia. "Trabajé casi 40 años en IBM, lo que me ha permitido viajar mucho. He estado en todos los continentes, menos en África, desgraciadamente. He trabajado en Londres, Suecia... También estuve cuatro años en Estados Unidos, lo que me permitió conocer ciudades como California o Chicago", explicaba.