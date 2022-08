Pedro Ruiz, el soltero orgulloso, cumple 75 años: los grandes amores de su vida

Periodista, actor, humorista y presentador. La carrera de Pedro Ruiz es una de las más extensas y completas del panorama español, convirtiéndolo en uno de los rostros más polifacéticos del país que justo hoy cumple 75 años sin miras ningunas de jubilarse. A lo largo de su trayectoria no solo ha sido conocido por sus trabajos, pues también ha sido uno de los grandes galanes del país con un historial amoroso, al menos el conocido, que puede que no recuerdes, aunque ninguna relación ha llegado a buen puerto. Según él, que gran parte de sus relaciones no se hayan prolongado en el tiempo ha sido por una decisión personal: Ruiz no quiere tener hijos.