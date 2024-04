En un matrimonio, como en todas las relaciones personales, asumir los fallos y expresar que sabemos que lo hemos hecho mal es básico para la salud de la pareja. Básico, pero no sencillo. Disculparse implica hacer una reflexión honesta sobre en qué hemos fallado. Para ello, necesitamos saber distanciarnos de nosotros y nuestro ego , el eterno agitador de conflictos con el que vivimos, y saber ponernos en la piel del otro. Es, de nuevo, la empatía la competencia emocional que necesitamos para saber esgrimir una disculpa verdadera.

La clave de disculparse bien es precisamente que haya una compasión genuina. Si la disculpa es una manera de tapar el conflicto para seguir adelante con nuestros intereses, no seremos honestos ni con nosotros ni con nuestra pareja. La causa del malestar se mantendrá y, probablemente, si es un episodio más de discusiones anteriores, podrá convertirse en algo crónico, con el consiguiente rencor, un resentimiento que puede llevar al divorcio. Una disculpa de mentira nos hace pensar que no somos valiosos para nuestra pareja porque no somos objeto de su cuidado ni merecemos que se movilice por nosotros.