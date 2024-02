Las tres frases que dicen las parejas felices cuando discuten

Discutir no es malo porque nos permite expresar nuestras necesidades, pero no saber discutir bien pueden abrir brechas emocionales en la relación de pareja

Los psicólogos John Gottman y Julie Schwartz Gottman, matrimonio desde hace 35 años, han establecido las actitudes y las frases que ayudan a que una discusión sea útil, sin minar el cariño

Para estos expertos, la primera condición es aceptar que somos vulnerables e imperfectos, y, que por tanto, tendremos que pedir disculpas muchas veces en nuestra vida de pareja

Tener una buena relación de pareja no significa estar de acuerdo en todo. Practicar los hábitos que ayudan a formar parejas felices tampoco lo es todo. Tenerlo claro es un alivio porque todas las parejas tienen diferencias en muchos momentos de su vida en común. Discutir, en sí mismo, no es malo, sino la manera de expresar nuestras necesidades y la manera de llegar a acuerdos, a veces de forma abrupta. La manera en que se expresan esas diferencias es, precisamente, lo que convierte a la pareja en un combo armonioso y duradero o lo que crea heridas emocionales que pueden sanar mal. Incluso, no sanar.

Los psicólogos John Gottman y Julie Schwartz Gottman han dedicado su vida profesional a entender cómo se comunican las parejas que están a punto de la separación o las que aún pueden disfrutar de años de plácida convivencia. Ellos mismos, casados hace 35 años y fundadores del Instituto Gottman y de Love Lab, dos instituciones creadas para investigar cómo son las relaciones de pareja existosas, saben qué hay o no hay qué decir en esos momentos en que la razón se nubla y los intereses particulares priman por encima de todo. Después de estudiar a fondo los casos de 30.000 parejas, estas son las conclusiones que han compartido en la cadena de televisión CNBC.

Aceptar que somos vulnerables

Para estos expertos es necesario aceptar que somos vulnerables y que si hemos llegado a esa situación o conversación incómoda es porque esa cuestión nos está haciendo daño. De esa manera, el resto de la conversación ya no se desarrolla desde la exigencia que suele traer la indignación, sino desde la empatía, sabiendo que la otra parte tampoco quiere dañar. "Esto me hace daño y tú no quieres hacerme ese daño; por tanto, tenemos que solucionarlo": esta actitud, expresada de esa manera, puede ayudar a abrir muchas vías de solución.

"Me siento mal"

Pronunciar esta frase es la consecuencia directa de aceptar que somos imperfectos y vulnerables. Para ambos psicólogos, admitir que nos sentimos mal y que necesitamos ayuda es la primera condición para llegar a acuerdos.

La clave está en la manera en la que nos expresamos. Si lo hacemos con palabras malsonantes, a gritos o con un lenguaje no verbal ofensivo, el resultado es que empeoraremos la disputa. Pedir rebajar el tono y hablarse desde el respeto son herramientas fundamentales.

"Necesito un respiro"

En una discusión, todos hemos llegado a ese punto muerto donde lo único que se hace es entrar en el bucle del conflicto. Los psicólogos de que si no se consigue rebajar la tensión, no es aconsejable acordar nada en ese estado. ¿Qué hacer? Lo que se hace en muchos deportes: pedir tiempo. "Necesito un respiro" o "Estamos agobiados, retomemos en un rato" pueden ayudar a en esos momentos.

"Lo siento"

Quizá es lo más difícil de admitir. Asumir que se ha hecho un daño por el que hay que pedir perdón está en el origen de muchas discusiones. Si ofrecer disculpas siempre es complicado, lo es aún más cuando el ambiente está muy crispado o hay un exceso de ego. Los perfiles egocéntricos ven en en el hecho de pedir perdón una derrota. Sin embargo, es la llave mágica que desbloqua muchas tensiones. "Me he pasado. Lo siento", "No sabía que era tan malo para ti. No volverá a ocurrir" o "Intentaré que no vuelva a pasar" pueden ser frases balsámicas que facilitan lo importante: llegar a un acuerdo.

Acordar, reparar, apreciar

El fin último de la disensión es acordar algo que sea bueno para todas las partes. El principio del acuerdo siempre parte de la empatía y puede expresarse con frases como "No lo había visto así, pero ahora lo entiendo" o "Estoy de acuerdo contigo".

El siguiente paso es reparar el daño. Cuando se llega al acuerdo, hay que intentar compensar a la otra parte. No se trata de hacer grandes desembolsos, sino de mostrar cariño hacia la otra parte con detalles que expresen que esa persona es muy importante para nosotros. Al fin y al cabo, el cariño es la base de cualquier relación, indispensable si se trata de un amor de pareja.