Un amor trágico, 45 años de matrimonio y cuatro hijos artistas: el entorno de Meryl Streep

El mayor es Henry , que actualmente se dedica a la música . Nacido en 1979, llegó en un momento clave en la carrera de Meryl, justo cuando empezaba a despegar y tras estrenar ‘Kramer contra Kramer’. El nacimiento de su hijo mayor le obligó a renunciar a algunos trabajos porque no podía alejarse muchos días seguidos de su casa, por lo que tenía que seleccionar bien qué proyectos podría aceptar. “Siempre admitiré que tuve la suerte de casarme con un buen hombre, porque hizo mucho más fácil el seguir trabajando , incluso aunque me llevaba a los niños al set de rodaje desde que eran muy pequeños”, contó la actriz, que también reconoció que tuvo ayuda en casa.

Pese a adorar a sus hijos, la protagonista de ‘Mamma Mia’ contó que cuando cumplió los 40 “me ofrecieron tres papeles de bruja . No me ofrecieron mujeres aventureras, historias de amor, héroes o demonios. Fueron brujas porque era ‘vieja’ con 40 años” . Entonces ya contaba en su casa con dos premios Oscar y varias nominaciones. Eso sí, acabó siendo bruja en ‘Into the woods’.

No obstante, hace un alegato por aceptar el envejecimiento. "Debes aceptar que envejecerás. La vida es valiosa y cuando has perdido a mucha gente, te das cuenta de que cada día es un regalo", señaló en una entrevista. Para ella la edad es poder, y mostrar el paso del tiempo es un orgullo. "Que nadie me arrebate las arrugas de mi frente, conseguidas a través del asombro ante la belleza de la vida; o las de mi boca, que demuestran cuánto he reído y cuánto he besado; tampoco las bolsas de mis ojos, en ellas está el recuerdo de cuánto he llorado. Son mías y son bellas", reivindicó la la gran dama de la interpretación, que ya es Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023.