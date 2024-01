Cada generación tiene su propia forma de hablar y los Z tienen algunas expresiones que puede que hayas escuchado en alguna ocasión

"Por el culo", "servir coño" o "ser una madre" son algunas de las expresiones que más utilizan. ¿Qué quieren decir?

Si no quieres estar desconectado de las conversaciones con tu hijo o escandalizarte con algunas de sus expresiones, algunas de las siguientes te harán entenderlo mejor

No hay duda, el lenguaje cambia. Igual que nosotros no hablamos como lo hacían nuestros padres y abuelos, nuestros hijos utilizan palabras y expresiones que muchas veces no sabemos que significan o, simplemente, nos dejan a cuadros. “Vaya servicio Ana Mena, es una madre” es una frase que podría encontrarse perfectamente en redes después de que se viralice alguna de sus actuaciones. ¿Por qué dicen que es madre? ¿Qué significa que lo que ha hecho sea un servicio?

Son expresiones que utilizan los jóvenes, sobre todo la generación Z, y parte de los millennial, en la actualidad. Esto no es nuevo, solo se ha adaptado a los tiempos, recuerda que tu decías ‘efectiviwonder’, 'no te enteras, contreras', ‘dabuten’, ‘keli’ o ‘cantidubi’. ¿Cuáles son las expresiones que reinan ahora entre los más jóvenes?

'PEC'

Es una de las expresiones más utilizadas entre la generación Z ahora mismo. ¿Qué se esconde detrás de ‘PEC’? Pues no es más que un acrónimo de la expresión ‘por el culo’. Suena mal, sí, pero su significado es más bien lo contrario, es decir, lo utilizan para hablar de algo que les gusta. Así que no te extrañes que si en la cena conquistas el paladar de tu hijo en vez de un “muy bueno” suelte un “por el culo”.

Servicio o servir coño

El verbo servir es uno a los que más gusto le han cogido los más jóvenes, utilizándolo cuando algo les gusta diciendo que es un servicio. Sin embargo, hay una variación del inglés ‘serving cunt’ que va más allá. Se trata de ‘servir coño’, que se utiliza cuando alguien hace algo muy bien o con un gran poder, por ejemplo: “Vaya actuación, ha servido coño”.

Slay

En el último año este término ha ido cogiendo fuerza más allá de TikTok. Pese a que la traducción literal del inglés es “matar”, en la jerga de los Z se utiliza de una forma diferente, para felicitar a alguien que ha hecho algo muy bien, que está arrasando o tiene un gran éxito.

La queso

Es la abreviatura de “la que soporte”, pero ¿qué significa? Es otra expresión que se ha hecho vital en TikTok, que vendría a utilizarse en situaciones en las que se justifica como es cada uno. “Soy así, y la queso”, una expresión que deja claro que quien lo dice no va a cambiar. También puede usarse en otras situaciones en las que quizá no esperabas aprobar un examen que al final sale bien. “Y la queso”, dirían los Z en ese momento.

Madre

Nada tiene que ver con el concepto de ser madre que todos tenemos. La generación Z llama madre o mother a quienes tienen un discurso que consideran que debe ser escuchado o seguido, quien dice lo que para ellos es la verdad o cuando alguien hace algo con un gran poderío y fuerza.

NPC

Se trata del acrónimo de Non Playable Character, que en castellano vendría a significar algo así como “personaje no jugable”. Se utiliza sobre todo en el mundo de los videojuegos donde se refiere a personajes que no pueden controlarse o con un comportamiento muy controlado. Esa expresión ha terminado de popularizarse en redes sociales para referirse a personas que no cuentan con opinión propia o tienen un comportamiento predecible, así como a aquellas personas que parecen jugar un papel secundario en su vida.

Coquette

Esta es otra de las expresiones que se ha hecho viral en las últimas semanas, que más que una expresión es una tendencia en la que el rosa, los tonos pastel y neutros cobran protagonismo en un estilo elegante en el que predominan los lazos, los volantes o los vestidos que parecen de muñeca.

LOL