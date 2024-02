Todo tiempo pasado fue anterior: por qué no debes comparar a los boomers con la Generación Z

Las discusiones intergeneracionales son algo muy común. Escuchamos con frecuencia mención a los males y ventajas de tal o cual generación. Hablamos de cómo son los jóvenes de hoy en día , de si lo tienen más difícil o fácil que sus padres, de si vivirán mejor o peor que ellos. Por desgracia este debate está particularmente plagado de tópicos , a veces contra la gente mayor, pero muy particularmente en contra de la gente joven. 'Generación de cristal', 'Ok boomer'… Quizá las cenas de navidad sean el momento más abonado para ese intercambio, pero conste que medios e instituciones repiten los clichés con frecuencia. Ahora bien, en estos temas España es menos excepcional de lo que parece. Esta especie de ' guerras de generaciones' ha ocurrido toda la historia y en todas las sociedades .

Los jóvenes se abstienen más (en todo el mundo) simplemente porque no les interesa la política, no consideran que afecte a su vida. A medida uno paga impuestos, tiene que comprarse una vivienda o hacer su vida, la cosa cambia. Hay quien dice que incluso nuestra ideología cambia y con la edad nos volvemos más de derechas.

Lo cierto es que sabemos que eso no es así, lo que ocurre es que con los años nos volvemos más cabezotas. Por eso estoy seguro de que, pese a todo lo que he dicho en el párrafo anterior, habrá algún lector maduro a quien haya persuadido en absoluto y siga pensando que inevitablemente “vamos a peor”.

Del otro lado, hay una cuestión diferente, que es el que llamamos 'efecto cohorte' . No sólo importa cómo cambiamos como el tiempo, sino las cosas que nos pasan cuando somos jóvenes . Esto es muy importante porque entre los 15 y los 28 años (aproximadamente) estamos en nuestros años impresionables.

No es lo mismo haber sido joven en la transición a la democracia, a mediados de los noventa o ahora, ni por la situación política, ni por la social o incluso el material. No es lo mismo haber sido joven cuando se empezaba a trabajar con 16 años que cuando se va a la universidad, cuando no había internet que cuando sí, y un largo etcétera. Estas sí, son las que llamamos generaciones.