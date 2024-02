View this post on Instagram

Algo curioso de los nombres españoles es que tenemos dos apellidos: el de ambos progenitores. Pero en el inicio de las ciudades y de la clase ciudadana, no era así. El doble apellido surgió en la Edad Media entre las clases altas castellanas y se propagó desde el norte de Castilla hacia los señoríos vascos. No se llegó a extender al resto de la población del territorio hasta el siglo XVIII, pero esta tradición alcanzó su plenitud como uso generalizado solo puede afirmarse que se alcanzó a partir de 1850 .

Tener los dos apellidos reconocidos implicaba que no se había nacido fuera del matrimonio y, por lo tanto, no se era hijo ilegítimo. En el caso de grandes patrimonios, los dos apellidos también significaba que no se renunciaba al linaje materno. En este caso, mantener los dos apellidos era importante para la supervivencia de cierta nobleza.