Bradley Cooper y la historia de redención con su hija: "No estoy seguro de si estaría vivo si no fuera padre"

Bradley Cooper se convirtió en padre a los 42 años en 2017 junto a su entonces pareja la modelo Irina Shayk, cuando llegó al mundo Lea, la niña que revolucionó su vida de actor , tanto que él mismo ha reconocido ahora que los primeros meses estuvo descolocado. Su vida no siempre ha sido fácil tras reconocer en varias ocasiones sus problemas con las drogas , de las que lleva alejado casi 20 años . Ahora el intérprete se ha sincerado sobre su vida personal, en especial sobre su relación con su hija .

Sobre la pequeña asegura que al principio no solo es que le costara adaptarse, sino que no lograba entender a tantos compañeros y amigos que le habían dicho que ser padre era dar la vida por sus hijos. “Los primeros ocho meses ni siquiera sé si de verdad quería a mi hija” , se sincera el actor durante la charla.

“Es como una droga. Es genial. Estaba viendo cómo esa cosa se iba transformando”, quiso puntualizar, pues realmente estaba fascinado con la experiencia de ser padre. “Me encantaba cuidarla, ¿pero moriría si alguien entrase en mi casa con un arma?”, se preguntaba Cooper. “Luego, de repente, ya no hay duda ninguna. No estoy seguro de si seguiría vivo si no fuera padre”, confiesa ahora el actor sobre cómo su vida ha cambiado desde la llegada de Lea.