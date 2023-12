Seguramente en alguna ocasión has tenido algún síntoma que no conocías, así que has cogido tu móvil o el ordenador y has investigado en el buscador de Internet qué puede ser. Eso es una cosa, otra muy distinta es ser hipocondriaco y estar completamente obsesionado con la salud cuando no se tiene ningún problema ni ninguna enfermedad. Sin embargo, esa obsesión los puede llevar a tener una vida mucho más corta de lo esperado, según un estudio desarrollado en Suecia.