" Solo cinco minutos más , por favor", son las primeras palabras que pronuncian, ya sea en voz alta o para sus adentros, millones de personas cada mañana. De hecho, muchas ya cuentan con esa prórroga y ponen conscientemente la alarma del despertador antes de la hora a la que deberían despertarse para así prolongar un poco más el sueño . Los más avezados incluso han perfeccionado un sistema para que la alarma suene cuatro o cinco veces antes de levantarse por fin de la cama. La creencia popular, apoyada por diversos testimonios médicos, sostiene que esto es muy dañino para nuestro descanso porque los ritmos biológicos del sueño quedan comprometidos . Pero, ¿y si en realidad retrasar la alarma una y otra vez no fuese tan malo como creíamos? ¿Y si fuese lo más sano?

Sin embargo, varios estudios recientes han venido a contradecir esta idea generalizada. Una investigación publicada en 'Journal of Sleep Research' concluía que retrasar la alarma hasta tres veces durante 30 minutos no solo no tendría apena efectos sobre el tiempo total de sueño, sino que reduciría la 'inercia de sueño', ya que quienes usaron la función snooze mostraron un mejor rendimiento recién levantados en varias funciones cognitivas, como la velocidad aritmética o la memoria episódica.