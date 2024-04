Pablo Alborán se retira un tiempo: beneficios de desaparecer para volver con fuerza

No es la primera vez que un artista de éxito abandona de manera temporal la escena. Antes que Alborán, Maluma, Ricky Martín, Coldplay o la propia Patti Smith también tomaron la decisión de pausar su vida profesional para priorizar la vida personal. En algunos casos, el motivo es no perderse los primeros años de los hijos, renovar las fuentes de inspiración o emplear tiempo en eso que procura felicidad, pero que no siempre se puede hacer. Llegamos así al verdadero motor de estos retiros: intentar ser felices y retomar la carrera con más fuerza.