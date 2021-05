"Hoy venimos a escandalizarnos un poquito: las cifras que hemos conocido son un poco obscenas", ha comenzado explicando Javier Ruiz en nuestro ' Moneytalks ' de esta semana. Cada viernes, en directo en nuestra cuenta de Instagram , el analista nos baja a tierra los grandes titulares de la prensa económica, para hacerlos accesibles y contarnos lo que nadie nos cuenta. En esta ocasión, la actualidad está protagonizada por los datos de los grandes ganadores de la pandemia : hemos conocido las cifras de resultados de grandes empresas, que no sólo no han acusado la crisis, sino que se han visto reforzadas por ella. ¿Quién saca beneficio de una pandemia que está matando a millones de personas en todo el mundo?

El poder de las tecnológicas

El problema principal que deriva en esto es un problema de competencia. "Hasta ahora, todos los mecanismos habían sido fragmentados en el mercado. ¿Hay que fraccionar Google, Apple, Facebook y Amazon?", se ha preguntado el analista. " Son empresas que tienen tantísimo poder que no permiten la competencia . Con este poder de mercado si mañana deciden que sus servicios pasan a ser de pago, pasarán a serlo. Es la falta de alternativa. No tengo una respuesta ahora mismo, pero tengo un sentimiento de que quizá sí que haya que fraccionarlas", ha sostenido.

En contraposición a los enormes beneficios que obtienen estas empresas, está la minúscula factura fiscal bajo la que operan. "Aquí en España tributan lo justito. Todas ellas viven en legislaciones de conveniencia. Facebook, por ejemplo, declara que en España no tiene negocio, que aquí solo hace marketing, porque ellos dicen que no tienen aquí sus servidores y no tienen volumen de negocio en nuestro país. Así que tributan sólo lo correspondiente al marketing. Pero la OCDE ya está trabajando en armonizar impuestos".