La brecha tecnológica es una realidad, con un especial impacto en las personas mayores que no están familiarizadas con los dispositivos que para otros son totalmente normales. Hace unos meses, para hacer frente a este problema un joven creaba lo que él mismo bautizó como Yayagram , un dispositivo para comunicarse con su abuela de 93 años. Ese aparato podía enviar mensajes de voz a través de Telegram solo pulsando un botón y recibir mensajes e imprimirlos físicamente. Algo parecido ha vuelto a ocurrir, pero esta vez los mensajes vienen acompañados de fotos.

"Estas navidades hice un cacharro para enviar fotos a mi abuela que no tiene móvil ni Internet . Los requisitos eran dedicar poco tiempo, que pudiese enchufarlo y listo sin mantenimiento", explicaba Guido al inicio de su hilo en su cuenta de Twitter en el que explica como creó el dispositivo.

"No tiene misterio: hace 'polling' para recibir las imágenes, las rota/escala si hace falta, mejora la nitidez y se las chuta a la impresora", explica, a la vez que cuenta que también hizo algunas pruebas para ecualizar la imagen o mejorar el contraste para ver qué resultado era mejor, pero reconoce que no tuvo mucho éxito y no existía una gran diferencia.