Gael García Bernal y Diego Luna. La historia de su amistad de cuatro décadas: "Es una de las pocas personas que me hace cambiar de opinión"

"Hace más de diez años dijimos, “Oye, hay que hacer algo juntos otra vez" -le dijo Luna a The New York Times esta misma semana-. Pero ahora vamos a hacerlo y a ponerlo en marcha nosotros”. Yo había hecho un documental sobre Julio César Chávez en el 2007 y Gael llevaba entrenando box ya mucho tiempo, y ahí salió el boxeo como un espacio donde esto podía suceder. Escribimos un guión con Julián Herbert , un estupendo escritor mexicano, pensándolo como una película primero. El tiempo pasó y nos pasaron otras cosas y nos pusimos a hacer otros proyectos. Luego regresamos a la idea como una serie. Nos sentamos con Searchlight , y después Hulu decide ser el estudio que lo produzca".

Sobre la amistad entre ambos, "no es sana" dice entre bromas Luna. "Gael, solo con verlo, me recuerda siempre el rigor y la disciplina que tenemos que tener. Me recuerda las expectativas que tenemos que cumplir". "Somos conscientes de que este tipo de amistad no se da frecuentemente en esta industria".