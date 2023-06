En ocasiones, la aerolínea ofrece una alternativa y el pasajero tiene la posibilidad de aceptarla o no. De todos modos, en el momento en el que se acepta el cambio de vuelo ya no tiene la obligación de devolver el precio pagado por el billete, pero sí que existe la opción de reclamar una indemnización . Esta oscila entre los 250 euros y los 600 euros dependiendo de los kilómetros de distancia que separan el aeropuerto de salida y el de destino.

También pierden la posibilidad de reclamar una indemnización si no se cumplen las condiciones que sí dan derecho a ella. Es decir, la empresa no tiene que compensar al pasajero cuando notifica el cambio entre 7 y 14 días antes, pero no se superan esas dos horas de la anticipación de la salida ni las cuatro horas de retraso en cuanto a la llegada. Tampoco debe responder económicamente cuando avisa en los 7 días anteriores al vuelo y la alternativa implica un cambio inferior a una hora en la hora de despegue y también inferior a dos horas en el aterrizaje. En ambas situaciones la norma entiende que el viajero no tiene por qué verse afectado.