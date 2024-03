Los hábitos de Paquita pueden encontrarse en otro centenario que hoy sigue celebrando la vida. Se llama Roy Cohen y, después de pasar por la Gran Recesión y vivir la Segunda Guerra Mundial, probablemente no hubiera creído que podría llegar a centenario. Cohen nació en una granja sin luz y agua corriente. Fue encadenando trabajos precarios hasta que logró sacarse un título universitario. Así llegó a ser el CEO de una exitosa empresa farmacéutica. Cuando le preguntan por los secretos de su longevidad , no tiene dudas: la actividad física y mental, una mente positiva y dieta mediterránea.

El ejercicio físico es otra de sus recomendaciones. Cohen siempre tuvo que ser activo desde su más tierna infancia, cuando empezó a trabajar en la granja familiar. Si el fitness surgió como una obligación en la vida diaria, pronto fue un hábito que incorporó, pese a que su calidad de vida y sus bienes materiales fueron aumentando. Con más de 100 años, no hay día en el que no realice 20 minutos de ejercicios de piernas, a veces, incluso sentado en la cama. Pero el ejercicio que más le gusta es caminar. Si no puede salir a la calle, no 'perdona' varios circuitos de caminatas por la cocina, el salón y otras zonas de su domicilio. Lo importante, advierte Cohen, es no dejar de practicar estas rutinas ni un solo día, adaptadas a las necesidades y al estado físico del momento.