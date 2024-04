Bon Jovi se pasa al lujo y crea un reloj que solo puede usar él mismo

Dicen que una vez el rapero Eminem se obsesionó con un Rolex pero como no sabía nada de sus propias finanzas tuvo que preguntarle a su manager si podía permitírselo. Podía. Y al final se lo compró, claro, pero cuando le preguntaron si lo llevaba en ese momento contestó: "¿Esto? No, esto es un G-Shock de 100 pavos". Hace poco todo un gobierno, el de la polémica presidenta de Perú, Dina Boluarte, estuvo a punto de sucumbir a causa de la afición de la mandataria a los relojes caros (y no declarados) en el llamado 'Rolexgate'. Y el reloj 'más caro del mundo', del joyero británico Graff, está hecho de diamantes y cuesta aproximadamente 55 millones de euros. ¿Qué es lo que nos fascina realmente de relojes de lujo?