Parte del éxito de la aplicación viene dado por su capacidad para actualizarse y aumentar su cartera de funcionalidades. Desde su salida al mercado, Whatsapp ha ido aumentando los servicios que ofrece a sus usuarios , y actualmente es posible utilizarla no solo para chatear con amigos, familiares y conocidos, sino también para enviar audios, imágenes y vídeos e incluso para realizar llamadas y videollamadas.

Este servicio de Whatsapp no se aplica de manera automática a todos los miembros del grupo, sino que cada uno de ellos tendrá la opción de establecer una fecha límite o no. Por el momento, esta funcionalidad no está disponible para todos los usuarios, aunque está previsto que en el futuro llegue a implementarse de manera oficial en la aplicación.