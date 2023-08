Aunque la playa es un lugar de esparcimiento donde relajarse y disfrutar con la pareja, la familia y los amigos, hay ciertas cosas que no están permitidas. El sol, la arena, el mar y el entorno hacen sentirse libre y anima a dar rienda suelta a los deseos e incluso a hacer lo indebido. Sin embargo, no estamos en casa sino en un espacio público . Desde Uppers hemos recogido cuáles son las multas que te pueden poner en las playas españolas . Así, con conocimiento de causa, la jornada playera será perfecta sin que tenga que venir a regañar el socorrista o a multar un agente.

El hecho de que sean los ayuntamientos los que redacten la normativa, hace que varíe de una playa a otra según el municipio donde se encuentre. Hay ciertas prohibiciones comunes como la de no bañarse con bandera roja o no tirar deshechos fuera de los contenedores específicos. No obstante, hay otras específicas. En determinados arenales se permite el acceso con perros y en otros no. Esta vorágine obliga a los usuarios a consultar las ordenanzas de la playa donde pretende pasar el día para evitar ser multado por las autoridades, porque el desconocimiento no exime del “delito”.