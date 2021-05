Niños, trabajadores, jubilados… La mayoría de la población pasa gran parte del tiempo sentada , los pequeños de la casa en clase y gran parte de los adultos en sus empleos, y ahora la mayoría no se desplaza a su punto trabajo, pues el salón se ha convertido en la oficina de muchos. En definitiva, horas y horas sentados que pasan factura a nuestro cuerpo y salud , por eso muchos estudios han señalado que es necesario realizar unos 30 o 40 minutos diarios de actividad física que podrían no ser suficientes, según un nuevo estudio.

La actividad física, clave para un estilo de vida sano

Los investigadores lo tienen claro, los 30 minutos diarios de ejercicio moderado no son suficientes para contrarrestar las horas que pasamos sentados al día. Y desde el principio de su estudio, publicado en British Journal os Sports Medicine , van a los datos: la inactividad física se asocia con la aparición de enfermedades crónicas y supone de 3'9 a 5'3 millones de muertes prematuras anuales en todo el mundo. De esta manera, los expertos han combinado y analizado diversos estudios realizados en Reino Unido, Estados Unidos y Suecia, contando con los datos de más de 130.000 adultos.

Así, han podido estudiar los diferentes tipos de actividad física de las personas junto al tiempo que pasaban sentados a lo largo del día y, teniendo en cuenta que estos trabajos tenían periodos de investigación de 4 a 14 años, el rastreo sobre los resultados es más que evidente para demostrar que verdaderamente 30 minutos diarios pueden no ser suficientes para nuestra salud y para combatir el sedentarismo.

No para todos es suficiente 30 minutos de deporte

Y entonces llegan los resultados. Los 30 minutos de ejercicio diario moderado son beneficiosos, pero no para toda la población. Según lo expuesto, esa media hora de actividad física consigue reducir el riesgo de muerte prematura hasta en un 80% , pero en aquellas personas que pasan menos de siete horas al día sentados . Unos datos que cambian radicalmente para los que, por ejemplo, pasan entre 11 y 12 horas diarias sentados, no siendo suficiente con ese periodo de tiempo de actividad si verdaderamente quieren una vida saludable.

Múltiples combinaciones

En todo caso, los expertos encargados de la investigación aseguran que existen múltiples combinaciones, pero que es clave hacer un mínimo de 30 minutos de ejercicio, además de pasar varias horas realizando tareas que nos mantengan activos para que el tiempo que pasamos sentados no sea perjudicial para nuestra salud. Pero una de las conclusiones a las que llegan con su estudio es que hay que tener en cuenta cómo se pasa el día para realizar la combinación perfecta en cada caso.

Es decir, si pasamos unas ocho horas sentados en el trabajo pero luego realizamos alrededor de media hora o una completa de ejercicio, sumado a otras actividades puede ser beneficioso, al igual que para alguien que no hace deporte como tal pero se mantiene todo el día activo realizando tareas puede ayudarle a mantener una buena salud.

Aún así, los investigadores hacen un apunte. A pesar de que su trabajo expone algunas revelaciones, son conscientes de que queda algo 'incompleto' debido a que les falta por analizar un factor. ¿Realmente el ejercicio y la actividad es beneficiosa si no se duermen las horas necesarias? Esta es la pregunta que se hacen, revelando que puede que si el sueño no es el correcto, por mucha actividad física, puede que no lleguemos a recoger todos los beneficios que verdaderamente podría darnos, aunque como expone la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus directrices sobre la actividad física, "algo de actividad física es mejor que nada".