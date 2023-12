Curiosamente, casi todo el mundo puede definir en qué consiste ser buena persona . Normalmente, son perfiles facilitadores , que no ponen problemas ante ninguna situación, siempre tratan de ayudar y no entienden hacer daño de manera consciente. También podemos reconocer a una mala persona intrínseca: quienes tienen la t riada oscura de la personalidad , con rasgos maquiavélicos, narcisistas y psicópatas . En general, la empatía , la capacidad de pensar desde la posición de otra persona, es la principal característica de la bondad, al igual que su carencia es el rasgo más distintivo de las malas personas. La falta de empatía reposa en la base de los caracteres narcisistas y psicópatas. La psicología apunta, además, a experiencias traumáticas como origen de esta falta de compasión.

Entre sus distintas iniciativas académias, la universidad de Harvard también ha estudiado qué significa ser una mala persona. El neurocientífico Howard Gardner , autor del concepto de las inteligencias múltiples , ha dedicado buena parte de su vida a ello. Investigador de la prestigiosa institución, ha sido el artífice del experimento Goodwork Project (Proyecto del trabajo bien hecho) para el que entrevistó a más de 1.200 individuos. ¿La conclusión? Ser bueno compensa: "Las malas personas no pueden ser profesionales excelentes. Los mejores son siempre excelentes, comprometidos y éticos", explicaba el propio Gardner en una entrevista en La Vanguardia.

El compromiso y la ética, como señala el experto, forman parte de lo bueno. Alguien que no tenga una guía de valores difícilmente puede ser digna de confianza. Pero no solo eso; hay otros hábitos que nos sitúan en el lado de las malas personas y probablemente no seamos conscientes de ello. Estas ocho señales muestran qué debemos mejorar y de quién debemos alejarnos.